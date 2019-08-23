Україна витісняє США з китайського ринку кукурудзи

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Поставки кукурудзи з України до Китаю зростають і очікуються на рівні 4 мільйонів тон, що відповідає 80% китайського імпорту, йдеться в статті видання Successful Farming. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".