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Україна витісняє США з китайського ринку кукурудзи

Україна витісняє США з китайського ринку кукурудзи

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Поставки кукурудзи з України до Китаю зростають і очікуються на рівні 4 мільйонів тон, що відповідає 80% китайського імпорту, йдеться в статті видання Successful Farming. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".

США раніше були основним постачальником кукурудзи до Китаю і в 2011-2012 роках США поставляли 5 мільйонів тон кукурудзи – майже 100% китайського імпорту.

На початку так званої торговельної війни з Китаєм в 2017-2018 роках, США поставили лише 0,3 мільйона тон, або менше 10% китайського імпорту.

Торговельна війна з Китаєм перешкоджає доступу на ринки для США, зауважила конгресвумен від штату Іллінойс Робін Келлі.

"Велика частина кукурудзи надходила до Китаю з Іллінойса, до того, як провальна торговельна війна Трампа вбила наш доступ до ринків", - написала конгресвумен у Facebook.

"Гарний очікуваний врожай в Україні не компенсує різке падіння виробництва в США в 2019-2020 роках, але в довгостроковій перспективі, загроза, що Україна постане як основний експортер кукурудзи, продовжує зростати", - йдеться в статті.

Журналіст також зауважив, що врожайність кукурудзи в Україні досягла рівня ЄС і тому, щоб наростити її ще більше, Україна має вдатись до використання біотехнологічної кукурудзи ГМО, що наразі заборонено.

Нагадаємо, Україна за сезон експортувала рекордну кількість зерна.

Українські Національні Новини

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Економіка

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