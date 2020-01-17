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Украина выразила протест в ИМО из-за расширения действия российской радиостанции в Азовском море

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 января. УНН. Украина выразила протест в Международной морской организации (International Maritime Organization, ИМО) в связи с расширением российской радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск района обслуживания на акваторию Азовского моря и Керченского пролива. Об этом сообщает украинское посольство в Великобритании, передает УНН.

Украина выразила протест в ИМО из-за расширения действия российской радиостанции в Азовском море

“Украина выразила протест в ИМО в связи с неправомерным расширением радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск района обслуживания на акваторию Азовского моря и Керченского пролива”, — говорится в сообщении посольства.

Дипломаты подчеркнули, что объявление навигационной информации по безопасности мореплавания должны распространяться исключительно украинской радиостанцией НАВТЕКС-Бердянск.

“Призвали ИМО рассмотреть незаконные и односторонние действия РФ, угрожающих безопасности навигации”, — добавили в посольстве.

Как сообщал УНН, экс-заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время брифинга по вынесены 8 ноября Международный судом ООН решения относительно юрисдикции по делу “Украина против Российской Федерации” озвучила стоимость судебных разбирательств против России на международных площадках.

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