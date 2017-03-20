Украина выразила протест из-за приезда в Крым чешского депутата

В заявлении посольства, которое цитирует издание, говорится: "На "празднование" третьей годовщины кражи Крыма российские власти доставили на остров кучку иностранных политиков с пониженным порогом политической гигиены. Очень печально, что среди них оказался и Ярослав Голик, депутат парламента Чехии, страны, которая на собственном опыте знает, что такое оккупация и аннексия".

Посольство Украины в Чехии "решительно осудило несанкционированное и осуществленное с нарушением украинского законодательства посещение Голиком Автономной Республики Крым".

СМИ также отмечает, что депутат Ярослав Голик представляет в парламенте евроскептическое и антииммигрантское движение "Свобода и прямая демократия", которое принадлежит к радикальным политическим силам, которые стремятся к изменению политической системы в Чехии.

Напомним, член Палаты лордов британского парламента от Консервативной партии Ричард Белфо заявил в интервью российской газете "Известия", что Крым является исторической частью России. Также он подчеркнул, что Москва выполнила желание жителей Крыма, "вернув" полуостров себе.

Отметим, в письменном комментарии украинским журналистам после публикации этого интервью лорд подтвердил, что действительно так считает, а сообщения российских СМИ не являются фейком.

Как сообщал УНН, Посольство Украины в Великобритании ожидает от члена Палаты лордов британского парламента Ричарда Белфо опровержения или подтверждения его заявлений о том, что Крым является исторической частью России.