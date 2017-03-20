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Україна висловила протест щодо приїзду до Криму чеського депутата

Україна висловила протест щодо приїзду до Криму чеського депутата

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Посольство України в Чехії висловило протест щодо візиту до окупованого Криму депутата чеського парламенту Ярослава Голіка, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

У заяві посольства, яку цитує видання, мовиться: “На „святкування“ третьої річниці крадіжки Криму російська влада доставила на півострів купку іноземних політиків зі зниженим порогом політичної гігієни. Дуже сумно, що серед них опинився і Ярослав Голік, депутат парламенту Чехії, країни, яка на власному досвіді знає, що таке окупація і анексія”.

Посольство України в Чехії “рішуче засудило несанкціоноване і здійснене з порушенням українського законодавства відвідання Голіком Автономної Республіки Крим”.

ЗМІ також відзначає, що Депутат Ярослав Голік представляє в парламенті євроскептичний і антиіммігрантський рух “Свобода і пряма демократія”, який належить до радикальних політичних сил, що прагнуть зміни політичної системи в Чехії.

Нагадаємо, член Палати лордів британського парламенту від Консервативної партії Річард Белф заявив в інтерв’ю російській газеті “Известия”, що Крим є історичною частиною Росії. Також він наголосив, що Москва виконала бажання жителів Криму, “повернувши” півострів собі.

Зазначимо, у письмовому коментарі українським журналістам після публікації цього інтерв’ю лорд підтвердив, що дійсно так вважає, а повідомлення російських ЗМІ не є фейком.

Як повідомляв УНН, Посольство України у Британії очікує від члена Палати лордів британського парламенту Річарда Белфа спростування чи підтвердження його заяв про те, що Крим є історичною частиною Росії.

Українські Національні Новини

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