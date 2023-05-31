Украина выполнила еще два маяка из меморандума с МВФ - нардеп

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"Плюс два структурных маяка МВФ. Правительство внесло в Раду проект изменений в Бюджетный кодекс, который Украина обязалась зарегистрировать до конца мая (и принять в этом году) в рамках выполнения меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом", - написала Пидласа.

Детали

По ее словам, речь идет о "двух структурных маяках: представлении в парламент законопроекта относительно 1) возобновления действия статьи 52 Бюджетного кодекса и его усиления с целью уменьшения количества изменений в государственный бюджет (ad-hoc), а также 2) норм по установлению ограничений на предоставление государственных гарантий с четкими критериями их применения".

Следовательно, правительством, прежде всего, предлагается:



установить, что законопроект о внесении изменений в закон о государственном бюджете может рассматриваться в Верховной Раде только при наличии заключения Министерства финансов о поддержке такого законопроекта (при этом указанное заключение должно содержать информацию о возможностях финансового обеспечения в текущем году и на среднесрочный период);



восстановить предусмотренные статьей 52 Бюджетного кодекса условия внесения изменений в закон о государственном бюджете, оставив только в условиях военного положения неограниченное право на пересмотр расходов сектора безопасности и обороны;



восстановить с 1 января 2024 года среднесрочное бюджетное планирование (путем составления Бюджетной декларации), которое было остановлено в марте прошлого года в связи с полномасштабным вторжением россии;



возобновить в 2023 году разработку Стратегии управления государственным долгом, что также остановлено из-за полномасштабного вторжения;



предусмотреть, что в 2023-2028 годах предельный объем государственных гарантий, предоставляемых по решениям Кабинета Министров, не может превышать 3% плановых доходов общего фонда государственного бюджета, а предельный объем государственных гарантий, предоставляемых на основании международных договоров, будет определяться законом о государственном бюджете. "В 2021 предельный объем предусматривался на уровне не более 8,4%, а на 2022 и 2023 годы - не определялся", - прокомментировала Роксолана Пидласа.



Нардеп отметила, что комитет по вопросам бюджета рассмотрит законопроект в ближайшее время.

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