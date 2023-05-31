Україна виконала ще два маяки з меморандуму з МВФ - нардеп

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Уряд зареєстрував у парламенті законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості (№9346), який Україна зобов’язалася внести в межах виконання меморандуму про співпрацю з МВФ. Про це повідомила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Плюс два структурні маяки МВФ. Уряд вніс в Раду проект змін до Бюджетного кодексу, який Україна зобов’язалася зареєструвати до кінця травня (і ухвалити в цьому році) у межах виконання меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом", - написала Підласа.

Деталі

За її словами, ідеться про "два структурні маяки: подання до парламенту законопроекту щодо 1) відновлення дії статті 52 Бюджетного кодексу та її посилення з метою зменшення кількості змін до державного бюджету (ad-hoc), а також 2) норм щодо встановлення обмежень на надання державних гарантій з чіткими критеріями їх застосування".

Відтак, урядом, насамперед, пропонується:

  • установити, що законопроект про внесення змін до закону про державний бюджет може розглядатися у Верховній Раді лише у разі наявності висновку Міністерства фінансів про підтримку такого законопроекту (при цьому зазначений висновок має містити інформацію щодо можливостей фінансового забезпечення у поточному році і на середньостроковий період);
  • відновити передбачені статтею 52 Бюджетного кодексу умови внесення змін до закону про державний бюджет, залишивши лише в умовах воєнного стану необмежене право на перегляд видатків сектору безпеки і оборони;
  • відновити з 1 січня 2024 року середньострокове бюджетне планування (шляхом складання Бюджетної декларації), що було зупинено у березні минулого року у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії;
  • відновити у 2023 році розробку Стратегії управління державним боргом, що також зупинено через повномасштабне вторгнення;
  • передбачити, що у 2023-2028 роках граничний обсяг державних гарантій, які надаються за рішеннями Кабінету міністрів, не може перевищувати 3% планових доходів загального фонду державного бюджету, а граничний обсяг державних гарантій, які надаються на підставі міжнародних договорів, визначатиметься законом про державний бюджет. "У 2021 граничний обсяг передбачався на рівні не більше 8,4%, а на 2022 і 2023 роки - не визначався", - прокоментувала Роксолана Підласа.

Нардеп зазначила, що комітет з питань бюджету розгляне законопроект найближчим часом.

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