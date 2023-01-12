Украина выходит еще из двух соглашений со странами СНГ: Рада приняла решение

Цитата

«Украина выходит из очередных соглашений со странами СНГ. Сегодня эти решения проголосовала Рада», - написал Гончаренко.

Он сообщил, что речь идет о:

• Выходе из Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (№0162). Оно было совершено еще в 1992 году.

• Выход из Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения. Она была подписана в 1997 году и применялась в отношениях Украины со странами СНГ.

Дополнение

Верховная Рада приняла решение о выходе из ряда соглашений с россией и СНГ.