Украина выходит еще из двух соглашений со странами СНГ: Рада приняла решение
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Верховная Рада приняла решение о выходе из двух соглашений со странами СНГ. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
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«Украина выходит из очередных соглашений со странами СНГ. Сегодня эти решения проголосовала Рада», - написал Гончаренко.
Он сообщил, что речь идет о:
• Выходе из Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (№0162). Оно было совершено еще в 1992 году.
• Выход из Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения. Она была подписана в 1997 году и применялась в отношениях Украины со странами СНГ.
Дополнение
Верховная Рада приняла решение о выходе из ряда соглашений с россией и СНГ.