Україна виходить ще з двох угод з країнами СНД: Рада ухвалила рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Верховна Рада ухвалила рішення про вихід з двох угод з країнами СНД. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
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«Україна виходить з чергових угод з країнами СНД. Сьогодні ці рішення проголосувала Рада», - написав Гончаренко.
Він повідомив, що йдеться про:
• Вихід з Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності (№0162). Вона була вчинена ще у 1992 році.
• Вихід з Конвенції про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування. Вона була підписана у 1997 році та застосовувалася у відносинах України з країнами СНД.
Доповнення
Верховна Рада ухвалила рішення про вихід з низки угод із росією та СНД.