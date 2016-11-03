Украина отобрала из ПХГ 24 млн куб. м газа за сутки

По последним данным, в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 24,08 млн куб. м газа.

Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 46%.

При этом в данных за 31 октября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 42,16 млн куб. м.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма находятся 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, Украина остановила закачку газа в ПХГ 16 октября.