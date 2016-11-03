Україна відібрала з ПСГ 24 млн куб. м газу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 31 жовтня зменшився до 14,470 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 24,08 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 46%.
При цьому в даних за 31 жовтня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 42,16 млн куб. м.
Додамо, на території України без урахування Криму знаходяться 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, Україна припинила закачування газу в ПСГ 16 жовтня.