Украина в соглашении с рф хочет прописать план выхода оккупационных войск

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"Чтобы обезопасить себя от подобных ситуаций, хотим подробно прописать в соглашении конкретный план выхода российских войск, юридически это выверить и получить поддержку наших партнеров. Кроме того, именно иностранные государства будут гарантировать выполнение условий и безопасности Украины в будущем. Это будет документ, который подробно описывает порядок действий в случае повторной агрессии со стороны России", - сказал он.

Детали

По его мнению, вторжение России в Украину показало, что вся архитектура европейской безопасности должна быть пересмотрена.

Именно поэтому наше государство хочет завершить эту войну с новой коалицией, настолько сильной, что она остановит Россию, если та снова захочет на кого-то напасть.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в Конгрессе США предложил создать новое объединение - U-24, которое должно было бы останавливать конфликты.