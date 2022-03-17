Україна в угоді з рф хоче прописати план виходу окупаційних військ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Україна хоче детально прописати в угоді з рф конкретний план виходу російських військ. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню Wirtualna Polska, пише УНН.
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"Щоб убезпечитися від подібних ситуацій, хочемо детально прописати в угоді конкретний план виходу російських військ, юридично це вивірити і отримати підтримку наших партнерів. Крім того, саме іноземні держави гарантуватимуть виповнення умов та безпеки України в майбутньому. Це буде документ, який детально описує порядок дій у разі повторної агресії з боку Росії", - сказав він.
Деталі
На його думку, вторгнення Росії в Україну показало, що вся архітектура європейської безпеки має бути переглянута.
Саме тому наша держава хоче завершити цю війну з новою коаліцією, настільки сильною, що вона зупинить Росію, якщо та знову захоче на когось напасти.
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