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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Україна в угоді з рф хоче прописати план виходу окупаційних військ

Україна в угоді з рф хоче прописати план виходу окупаційних військ

Київ • УНН

 • 100972 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Україна хоче детально прописати в угоді з рф конкретний план виходу російських військ. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню Wirtualna Polska, пише УНН.

Цитата

"Щоб убезпечитися від подібних ситуацій, хочемо детально прописати в угоді конкретний план виходу російських військ, юридично це вивірити і отримати підтримку наших партнерів. Крім того, саме іноземні держави гарантуватимуть виповнення умов та безпеки України в майбутньому. Це буде документ, який детально описує порядок дій у разі повторної агресії з боку Росії", - сказав він.

Деталі

На його думку, вторгнення Росії в Україну показало, що вся архітектура європейської безпеки має бути переглянута.

Саме тому наша держава хоче завершити цю війну з новою коаліцією, настільки сильною, що вона зупинить Росію, якщо та знову захоче на когось напасти.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі у Конгресі США запропонував створити нове обʼєднання – U-24, яке мало б зупиняти конфлікти.

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