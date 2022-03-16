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Зеленський у Конгресі США виступив з ініціативою створити новий союз

Зеленський у Конгресі США виступив з ініціативою створити новий союз

Київ • УНН

 • 179104 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в своєму виступі у Конгресі США виступив з ініціативою створити нове обʼєднання – U-24, яке мало б зупиняти конфлікти, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Повномасштабне російське вторгнення в Україну почалося 24-го лютого. І було би справедливо, якби воно завершилось за добу. За 24 години. Щоб зло було одразу покарано. Сьогодні світ не має таких інструментів. Війни минулого спонукали наших попередників створювати інституції, які повинні були захищати нас від війни. Але... Вони не працюють”, - сказав Глава держави.
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“А отже, потрібні нові. Нові інституції. Нові союзи. І ми пропонуємо. Пропонуємо створити обʼєднання – U-24. United for peace. Союз відповідальних держав, які мають силу і совість, щоб зупиняти конфлікти. Негайно”, - заявив він.

Деталі

На думку Зеленського, такий союз мав би за 24 години надавати усю необхідну допомогу, якщо треба – зброю, санкції, гуманітарну допомогу, політичну підтримку,

Окрім цього, як зазначив Президент, таке обʼєднання могло би надавати допомогу й тим, хто переживає стихійні лиха, техногенні катастрофи, хто став жертвою гуманітарної кризи або епідемії.

“Якби вже зараз був створений такий союз – U-24, я вірю, що вдалося би врятувати тисячі життів. У нашій Україні. У багатьох інших країнах. Які так потребують миру. Які зазнали нелюдських руйнувань...”, - додав він.

Раніше

Як писав УНН, Зеленський у своєму виступі перед Конгресом США закликав закрити небо над Україною або допомогти з протиповітряною обороною.

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