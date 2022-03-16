Зеленский в Конгрессе США выступил с инициативой создать новый союз

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“Полномасштабное российское вторжение в Украину началось 24-го февраля. И было бы справедливо, если бы оно завершилось за сутки. За 24 часа. Чтобы зло было наказано. Сегодня мир не имеет таких инструментов. Войны прошлого побудили наших предшественников создавать институты, которые должны были защищать нас от войны. Только... Они не работают”, - сказал Глава государства.



"А следовательно, нужны новые. Новые институты. Новые союзы. И мы предлагаем. Предлагаем создать объединение - U-24. United for peace. Союз ответственных государств, которые имеют силу и совесть, чтобы останавливать конфликты. Немедленно", - заявил он.

Детали

По мнению Зеленского, такой союз должен был бы за 24 часа оказывать всю необходимую помощь, если надо - оружие, санкции, гуманитарная помощь, политическую поддержку,

Кроме этого, как отметил Президент, такое объединение могло бы оказывать помощь и тем, кто переживает стихийные бедствия, техногенные катастрофы, кто стал жертвой гуманитарного кризиса или эпидемии.

“Если бы уже сейчас был создан такой союз - U-24, я верю, что удалось бы спасти тысячи жизней. В нашей Украине. Во многих других странах. Которые так нуждаются в мире. Которые подверглись нечеловеческим разрушениям...", - добавил он.

Ранее

Как писал УНН, Зеленский в своем выступлении перед Конгрессом США призвал закрыть небо над Украиной или помочь с противовоздушной обороной.