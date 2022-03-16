Зеленський виступив перед Конгресом США: закликав закрити небо над Україною та запропонував альтернативу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі перед Конгресом США закликав закрити небо над Україною або допомогти з протиповітряною обороною, передає кореспондент УНН.
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“Російські війська вже випустили по Україні майже тисячу ракет. Незліченну кількість бомб. Вони використовують дрони, щоб прицільніше вбивати. Це терор, якого Європа не бачила вже 80 років. І ми просимо про відповідь. Про відповідь від світу. Про відповідь на терор. Хіба це завелике прохання? Створити над Україною безпольотну зону – це врятувати людей. Гуманітарну безпольотну зону. Умови, за яких Росія вже не зможе щодня і щоночі тероризувати наші мирні міста”, - сказав президент.
Деталі
За словами Зеленського, якщо для США це забагато, Україна пропонує альтернативу.
“Ви знаєте, яких захисних систем ми потребуємо. С-300 та інші подібні системи. Ви знаєте, наскільки багато залежить на полі бою від здатності застосувати авіацію. Потужну авіацію. Для захисту своїх людей. Своєї свободи. Своєї землі. Літаки, які можуть допомогти Україні. Які можуть допомогти Європі. І ви знаєте також, що вони є. Але на землі. Не в українському небі. Не захищають наших людей”, - зазначив глава держави.
Раніше
Напередодні Зеленський заявив, що Україна зараз не претендує на активізацію п'ятої статті договору про НАТО, адже Альянсу бракує в собі впевненості.