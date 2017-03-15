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Украина в Минске требовала отменить решение о признании РФ документов "ДНР/ЛНР"

Украина в Минске требовала отменить решение о признании РФ документов "ДНР/ЛНР"

Киев • УНН

 • 10327 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Украинская сторона в Минске требовала от Российской Федерации и ОРДЛО отменить решения, ведущие к блокированию минского процесса, в частности решений о признании Россией документов "ДНР/ЛНР", приватизации предприятий и указ о признании линии разграничения государственной границей. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер по результатам встречи, передает УНН.

"Украина четко зафиксировала: указ Президента РФ о признании на территории России документов, выданных нелегитимными властями ОРДЛО; рейдерский захват государственной и частной собственности на неподконтрольной Украине части Донбасса и квазиуказ "ДНР" о псевдогранице однозначно воспринимаются мировым сообществом и Украиной как нарушение Минских договоренностей и ведет к срыву. Мы потребовали ответа об отмене решений по этим вопросам, поскольку такие методы со стороны РФ и ОРДЛО ведут к блокированию процесса консультаций в рамках Минского процесса. Этот вопрос Украина поставила как на уровне рабочих подгрупп, так и в рамках Трехсторонней контактной группы", - сообщила Д.Олифер.

Как сообщал УНН, в Минске завершилось заседание контактной группы.

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