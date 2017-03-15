Украина в Минске требовала отменить решение о признании РФ документов "ДНР/ЛНР"

"Украина четко зафиксировала: указ Президента РФ о признании на территории России документов, выданных нелегитимными властями ОРДЛО; рейдерский захват государственной и частной собственности на неподконтрольной Украине части Донбасса и квазиуказ "ДНР" о псевдогранице однозначно воспринимаются мировым сообществом и Украиной как нарушение Минских договоренностей и ведет к срыву. Мы потребовали ответа об отмене решений по этим вопросам, поскольку такие методы со стороны РФ и ОРДЛО ведут к блокированию процесса консультаций в рамках Минского процесса. Этот вопрос Украина поставила как на уровне рабочих подгрупп, так и в рамках Трехсторонней контактной группы", - сообщила Д.Олифер.

Как сообщал УНН, в Минске завершилось заседание контактной группы.