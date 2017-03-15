Україна в Мінську вимагала скасувати рішення про визнання РФ документів "ДНР/ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Українська сторона у Мінську вимагала від Російської Федерації та ОРДЛО скасувати рішення, що ведуть до блокування мінського процесу, зокрема рішень про визнання Росією документів "ДНР/ЛНР", приватизації підприємств та указу про визнання лінії розмежування державним кордоном. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер за результатами зустрічі, передає УНН.
“Україна чітко зафіксувала: указ президента РФ про визнання на території Росії документів, виданих нелегітимними владою ОРДЛО; рейдерське захоплення державної і приватної власності на непідконтрольній Україні частині Донбасу і квазіуказ "ДНР" про псевдокордон однозначно сприймаються світовою спільнотою і Україною як порушення Мінських домовленостей і веде до їх зриву. Ми зажадали відповіді щодо скасування рішень з цих питань, оскільки такі методи з боку РФ і ОРДЛО ведуть до блокування процесу консультацій в рамках Мінського процесу. Це питання Україна поставила як на рівні робочих підгруп, так і в рамках Тристоронньої контактної групи”, — повідомила Д.Оліфер.
Як повідомляв УНН,у Мінську завершилося засідання контактної групи.