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Украина в 50 раз увеличила экспорт шампиньонов

Украина в 50 раз увеличила экспорт шампиньонов

Киев  •  УНН

 • 15537 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Экспорт свежего шампиньона из Украины за 9 месяцев 2017 года составил 279 тонн, что в 50 раз больше чем за аналогичный период прошлого года (5 тонн). Об том УНН сообщает со ссылкой на данные Национального грибного агентства "УМДИС".

Таким образом экспорт составил около 1% объема производства гриба в стране, отметили в агентстве.

География экспорта не слишком разнообразна, как и мало количество экспортеров. Так, 79% гриба (220 т) отправилось в Молдову, а 20% (56 тонн) было продано в Беларусь.

Остальные страны поделили оставшийся 1%. Всего одна поставка осуществлена в Румынию, и по одной поставке (самолетом) – в Израиль и Кувейт.

Средняя цена реализации, как отмечается, составила 23,6 грн/кг (без НДС).

Сообщается, что за весь 2016 год Украина экспортировала 40 тонн шампиньона.

Напомним, Украина экспортировала более 15,3 млн тонн зерновых.

Украинские Национальные Новости

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