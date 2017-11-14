Украина в 50 раз увеличила экспорт шампиньонов

Таким образом экспорт составил около 1% объема производства гриба в стране, отметили в агентстве.

География экспорта не слишком разнообразна, как и мало количество экспортеров. Так, 79% гриба (220 т) отправилось в Молдову, а 20% (56 тонн) было продано в Беларусь.

Остальные страны поделили оставшийся 1%. Всего одна поставка осуществлена в Румынию, и по одной поставке (самолетом) – в Израиль и Кувейт.

Средняя цена реализации, как отмечается, составила 23,6 грн/кг (без НДС).

Сообщается, что за весь 2016 год Украина экспортировала 40 тонн шампиньона.

Напомним, Украина экспортировала более 15,3 млн тонн зерновых.