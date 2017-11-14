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Україна в 50 разів збільшила експорт печериць

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Експорт свіжої печериці з України за 9 місяців 2017 року становив 279 тонн, що в 50 разів більше ніж за аналогічний період минулого року (5 тонн). Про те УНН повідомляє з посиланням на дані Національного грибного агентства "УМДІС".

Таким чином експорт становив близько 1% обсягу виробництва гриба в країні, відзначили в агентстві.

Географія експорту не надто різноманітна, як і невелика кількість експортерів. Так, 79% гриба (220 т) вирушили в Молдову, а 20% (56 тонн) було продано в Білорусь.

Решта країн поділили 1%, що залишився. Всього одна поставка здійснена до Румунії, і по одній поставці (літаком) - в Ізраїль і Кувейт.

Середня ціна реалізації, як зазначається, становила 23,6 грн/кг (без ПДВ).

Повідомляється, що за весь 2016 рік Україна експортувала 40 тонн печериці.

Нагадаємо, Україна експортувала понад 15,3 млн тонн зернових.

Українські Національні Новини

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