Україна в 50 разів збільшила експорт печериць

Таким чином експорт становив близько 1% обсягу виробництва гриба в країні, відзначили в агентстві.

Географія експорту не надто різноманітна, як і невелика кількість експортерів. Так, 79% гриба (220 т) вирушили в Молдову, а 20% (56 тонн) було продано в Білорусь.

Решта країн поділили 1%, що залишився. Всього одна поставка здійснена до Румунії, і по одній поставці (літаком) - в Ізраїль і Кувейт.

Середня ціна реалізації, як зазначається, становила 23,6 грн/кг (без ПДВ).

Повідомляється, що за весь 2016 рік Україна експортувала 40 тонн печериці.

Нагадаємо, Україна експортувала понад 15,3 млн тонн зернових.