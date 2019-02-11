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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 72013 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 97875 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 134079 просмотра

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7 марта, 17:42 • 132898 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131067 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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6 марта, 17:12 • 145312 просмотра

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Украина вошла в топ-пять экспортеров сливочного масла

Украина вошла в топ-пять экспортеров сливочного масла

Киев  •  УНН

 • 5431 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Украина вошла в пятерку лидеров по экспорту сливочного масла. Об этом сообщает Минэкономразвития на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В 2018 году Украина вошла в пятерку мировых лидеров по экспорту сливочного масла. Все - благодаря тому, что украинскую пищевую продукцию начали признавать в ЕС", - говорится в сообщении.

Также ЕС остается основным торговым партнером Украины с долей более 42% в общем объеме экспорта. Как отметили в Министерстве, эффект от Соглашения о свободной торговле с ЕС усилит применения Региональной Конвенции Пан-Евро-Мед и треугольника диагональной кумуляции ЕС-Украина-Израиль.

Министерство сообщило, что после вступления в силу Соглашения о свободной торговле с Израилем, украинские производители смогут импортировать сырье и комплектующие из Израиля, перерабатывать их в Украине и экспортировать в ЕС по нулевой или льготной ставке пошлины. Таким образом, инвесторы будут иметь дополнительные стимулы для размещения в Украине производства с высокой добавленной стоимостью.

Как сообщал УНН, в Минэкономразвития назвали перспективные для Украины экспортные рынки.

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