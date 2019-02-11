Украина вошла в топ-пять экспортеров сливочного масла
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Украина вошла в пятерку лидеров по экспорту сливочного масла. Об этом сообщает Минэкономразвития на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В 2018 году Украина вошла в пятерку мировых лидеров по экспорту сливочного масла. Все - благодаря тому, что украинскую пищевую продукцию начали признавать в ЕС", - говорится в сообщении.
Также ЕС остается основным торговым партнером Украины с долей более 42% в общем объеме экспорта. Как отметили в Министерстве, эффект от Соглашения о свободной торговле с ЕС усилит применения Региональной Конвенции Пан-Евро-Мед и треугольника диагональной кумуляции ЕС-Украина-Израиль.
Министерство сообщило, что после вступления в силу Соглашения о свободной торговле с Израилем, украинские производители смогут импортировать сырье и комплектующие из Израиля, перерабатывать их в Украине и экспортировать в ЕС по нулевой или льготной ставке пошлины. Таким образом, инвесторы будут иметь дополнительные стимулы для размещения в Украине производства с высокой добавленной стоимостью.
Как сообщал УНН, в Минэкономразвития назвали перспективные для Украины экспортные рынки.