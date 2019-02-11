Україна увійшла у топ-п’ять експортерів вершкового масла

"У 2018 році Україна увійшла в п’ятірку світових лідерів по експорту вершкового масла. Все - завдяки тому, що українську харчову продукцію почали визнавати в ЄС", - йдеться у повідомленні.

Також ЄС залишається основним торговельним партнером України з часткою понад 42% в загальному обсязі експорту. Як зазначили у Міністерстві, ефект від Угоди про вільну торгівлю з ЄС підсилить застосування Регіональної Конвенції Пан-Євро-Мед та трикутник діагональної кумуляції ЄС-Україна-Ізраїль.

Міністерство повідомило, що після набуття чинності Угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем, українські виробники зможуть імпортувати сировину та комплектуючі з Ізраїлю, переробляти їх в Україні та експортувати до ЄС за нульовою чи пільговою ставкою мита. Таким чином, інвестори матимуть додаткові стимули для розміщення в Україні виробництва з вищою доданою вартістю.

Як повідомляв УНН, в Мінекономрозвитку назвали перспективні для України експортні ринки.