Украина в Минске призвала отменить фейковые квазигосударственные структуры, которые были созданы в ОРДЛО с 2014 г.

"... Украина ставит вопрос об отмене фейковых квазигосударственных структур, которые были созданы в ОРДЛО с 2014 г.. В частности, речь идет об отмене результатов псевдовыборов от 2 ноября 2014 г.", - написала Д.Олифер.

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Кроме того, по ее словам, украинская сторона также отметила, что "проведение выборов на территории, не контролируется украинскими властями, где присутствует сорокотысячных группировки иностранных войск и огромное количество вооружений, невозможно".