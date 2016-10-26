Україна у Мінську закликала скасувати фейкові квазідержавні структури, які були створені в ОРДЛО з 2014 р
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Українська сторона у Мінську поставила питання скасування фейкових квазідержавних структур, які були створені в ОРДЛО з 2014 р. Про це повідомила прес-секретар представника України у Мінських переговорах Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці Facebook, передає УНН.
“...Україна ставить питання скасування фейкових квазідержавних структур, які були створені в ОРДЛО із 2014 р. Зокрема, мова йде про скасування результатів псевдовиборів від 2 листопада 2014 р”, — написала Д.Оліфер.
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Крім того, за її словами, українська сторона також наголосила, що “проведення виборів на території, яка не контролюється українською владою, де присутнє 40-тисячне угруповання іноземних військ і величезна кількість озброєнь, неможливе”.