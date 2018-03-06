Украина в феврале выплатила МВФ почти 466 млн долларов долга
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В феврале 2018 года Украина оплатила 465,9 млн долларов долга Международному валютному фонду. Об этом говорится в сообщении НБУ, передает УНН.
“В феврале осуществлены платежи правительства и Национального банка по государственному долгу в иностранной валюте на сумму 536,8 млн долларов. В частности, 465,9 млн долларов уплачено в пользу Международного валютного фонда”, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что еще 70,9 млн долларов направлено на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте, из них 16 млн долларов — на обслуживание ОВГЗ в иностранной валюте.
Напомним, объем международных резервов Украъни покрывает 3,5 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств государства и текущих операций правительства и Национального банка. Международные резервы Украины составляют 18,4 млрд долл. США.