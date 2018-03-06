Україна у лютому виплатила МВФ майже 466 млн доларів боргу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У лютому 2018 року Україна сплатила 465,9 млн доларів боргу Міжнародному валютному фонду. Про це йдеться у повідомленні НБУ, передає УНН.
“У лютому здійснено платежі Уряду та Національного банку за державним боргом в іноземній валюті на суму 536,8 млн доларів. Зокрема, 465,9 млн доларів сплачено на користь Міжнародного валютного фонду”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що ще 70,9 млн доларів спрямовано на обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті, з них 16 млн доларів — на обслуговування ОВДП в іноземній валюті.
Нагадаємо, обсяг міжнародних резервів Украъни покриває 3,5 місяці майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань держави та поточних операцій Уряду і Національного банку. Міжнародні резерви України складають 18,4 млрд дол. США.