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Україна у лютому виплатила МВФ майже 466 млн доларів боргу

Україна у лютому виплатила МВФ майже 466 млн доларів боргу

Київ • УНН

 • 8955 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. У лютому 2018 року Україна сплатила 465,9 млн доларів боргу Міжнародному валютному фонду. Про це йдеться у повідомленні НБУ, передає УНН.

“У лютому здійснено платежі Уряду та Національного банку за державним боргом в іноземній валюті на суму 536,8 млн доларів. Зокрема, 465,9 млн доларів сплачено на користь Міжнародного валютного фонду”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ще 70,9 млн доларів спрямовано на обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті, з них 16 млн доларів — на обслуговування ОВДП в іноземній валюті.

Нагадаємо, обсяг міжнародних резервів Украъни покриває 3,5 місяці майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань держави та поточних операцій Уряду і Національного банку. Міжнародні резерви України складають 18,4 млрд дол. США.

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