Украина и ЕС должны в этом году начать предвступительные переговоры - Кулеба

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“Мы имеем высокие ожидания от саммита Украина-ЕС 3 февраля и совместного заседания правительства Украины и Колледжа ЕС накануне саммита. Мы рассчитываем на ощутимые практические результаты обоих событий”, - заявил министр, которого цитирует пресс-служба МИД.

Кулеба напомнил, что Украина завершает выполнение рекомендаций Еврокомиссии и рассчитывает на положительный доклад Европейской комиссии этой весной. Он подчеркнул, что Украина также ожидает включения положительной оценки своих усилий по выполнению рекомендаций в итоговую декларацию саммита Украина-ЕС 3 февраля.

“Мы убеждены, что предвступительные переговоры должны начаться как можно быстрее после выполнения Украиной рекомендаций и положительной оценки Еврокомиссии. Украина прилагает максимум усилий и я убежден, что мы должны начать предвступительные переговоры до конца 2023 года. Никакие игры или узкие политические интересы не должны помешать”, - подчеркнул глава МИД Украины.

Дополнение

Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину и давить на россию для прекращения ею агрессии. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на открытии первого в этом году заседания глав МИД стран ЕС, к которому по видеосвязи присоединился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.