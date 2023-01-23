Украина и ЕС должны в этом году начать предвступительные переговоры - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Украина рассчитывает на ощутимые практические результаты саммита Украина-ЕС, а также положительную оценку выполнения рекомендаций Еврокомиссии, которая сделает возможным начало предвступительных переговоров уже в 2023 году. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во время онлайн-выступления на Совете ЕС по иностранным делам в понедельник, 23 января, пишет УНН.
Цитата
“Мы имеем высокие ожидания от саммита Украина-ЕС 3 февраля и совместного заседания правительства Украины и Колледжа ЕС накануне саммита. Мы рассчитываем на ощутимые практические результаты обоих событий”, - заявил министр, которого цитирует пресс-служба МИД.
Кулеба напомнил, что Украина завершает выполнение рекомендаций Еврокомиссии и рассчитывает на положительный доклад Европейской комиссии этой весной. Он подчеркнул, что Украина также ожидает включения положительной оценки своих усилий по выполнению рекомендаций в итоговую декларацию саммита Украина-ЕС 3 февраля.
“Мы убеждены, что предвступительные переговоры должны начаться как можно быстрее после выполнения Украиной рекомендаций и положительной оценки Еврокомиссии. Украина прилагает максимум усилий и я убежден, что мы должны начать предвступительные переговоры до конца 2023 года. Никакие игры или узкие политические интересы не должны помешать”, - подчеркнул глава МИД Украины.
Дополнение
Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину и давить на россию для прекращения ею агрессии. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на открытии первого в этом году заседания глав МИД стран ЕС, к которому по видеосвязи присоединился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.