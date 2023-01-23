Україна та ЄС мають цього року почати передвступні переговори - Кулеба

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“Ми маємо високі очікування від саміту Україна-ЄС 3 лютого та спільного засідання уряду України та Коледжу ЄС напередодні саміту. Ми розраховуємо на відчутні практичні результати обидвох подій”, - заявив міністр, яктого цитує пресслужба МЗС.

Кулеба нагадав, що Україна фіналізує виконання рекомендацій Єврокомісії та розраховує на позитивну доповідь Європейської Комісії цієї весни. Він наголосив, що Україна також очікує включення позитивної оцінки своїх зусиль з виконання рекомендацій у підсумкову декларацію саміту Україна-ЄС 3 лютого.

“Ми переконані, що передвступні переговори мають початися якнайшвидше після виконання Україною рекомендацій та позитивної оцінки Єврокомісії. Україна докладає максимум зусиль і я переконаний, що ми маємо почати передвступні переговори до кінця 2023 року. Жодні ігри чи вузькі політичні інтереси не мають стати на заваді”, - підкреслив глава МЗС України.

Доповнення

Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну і тиснути на росію для припинення нею агресії. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель на відкритті першого цього року засідання голів МЗС країн ЄС, до якого через відеозв'язок приєднався міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.