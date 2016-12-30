Украина и США отметили важность продления санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и глава сенатского комитета по делам вооруженных сил, сенатор Джон Маккейн во время встречи подчеркнули важность продления санкций против РФ до полного восстановления территориальной целостности Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и сохранения политики международных санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией Сената Соединенных Штатов Америки во главе с сенатором Джоном Маккейном. В состав американской делегации также вошли сенаторы Линдси Грэм и Эми Клобучар.