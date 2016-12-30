Україна та США відзначили важливість продовження санкцій проти РФ

“Сторони відзначили важливість продовження зусиль із забезпечення виконання Росією зобов’язань відповідно до Мінських домовленостей та збереження політики міжнародних санкції проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко провів зустріч із делегацією Сенату Сполучених Штатів Америки на чолі з сенатором Джоном Маккейном. До складу американської делегації також увійшли сенатори Ліндсі Грем та Емі Клобучар.