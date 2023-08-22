Украина и еще семь стран присоединились к последнему санкционному пакету ЕС против беларуси

Детали

Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к решению Совета Европы и внедрению последнего пакета санкций против беларуси.

Согласно решению, Совет добавил 38 физических и 3 юридических лиц в список физических и юридических лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры.

Напомним

В начале августа ЕС согласовал расширение санкций в отношении беларуси. Европейская комиссия приветствовала сегодняшнее решение Совета ЕС относительно дальнейших адресных ограничительных мер, обусловленных незаконным вторжением рф в Украину и в ответ на участие беларуси в этой агрессии.





