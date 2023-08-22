Україна та ще сім країн приєднались до останнього санкційного пакета ЄС проти білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Україна разом з сімома державами приєднались до останнього рішення Ради ЄС щодо введення розширеного санкційного пакета проти білорусі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-реліз Європейської ради.
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Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна та Боснія та Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія приєднались до рішення Ради Європи та впровадження останнього пакету санкцій проти білорусі.
Згідно з рішенням, Рада додала 38 фізичних та 3 юридичних осіб до списку фізичних та юридичних осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи.
Нагадаємо
На початку серпня ЄС погодив розширення санкцій щодо білорусі. Європейська комісія привітала сьогоднішнє рішення Ради ЄС щодо подальших адресних обмежувальних заходів, зумовлених незаконним вторгненням рф в Україну та у відповідь на участь білорусі у цій агресії.