Україна та ще сім країн приєднались до останнього санкційного пакета ЄС проти білорусі

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Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна та Боснія та Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія приєднались до рішення Ради Європи та впровадження останнього пакету санкцій проти білорусі.

Згідно з рішенням, Рада додала 38 фізичних та 3 юридичних осіб до списку фізичних та юридичних осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи.

Нагадаємо

На початку серпня ЄС погодив розширення санкцій щодо білорусі. Європейська комісія привітала сьогоднішнє рішення Ради ЄС щодо подальших адресних обмежувальних заходів, зумовлених незаконним вторгненням рф в Україну та у відповідь на участь білорусі у цій агресії.





