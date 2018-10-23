Украина и Польша работают над совместными энергетическими проектами

"Мы едины в противостоянии "Северному потоку-2". Мы считаем, что это политический проект, который не имеет никаких экономических оснований", - сказал Климкин.



По его словам, Украина и Польша должны работать над теми проектами, которые укрепляют энергетическую безопасность Европы, а не уменьшают ее.



"У нас есть такие идеи: это наш газовый интерконнектор, это возможная поставка сжиженного газа через Польшу, это запараллеливание наших энергетических систем. Мы над этим работаем, в этом есть замечательное будущее", - подчеркнул министр.



Как сообщал УНН, президент Польши Дуда сказал, что позиция Польши относительно строительства газопровода "Северный поток-2" неизменна, он несет угрозу Украине и Словакии. .