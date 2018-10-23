Украина и Польша работают над совместными энергетическими проектами
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Украина и Польша работают над совместными энергетическими проектами, которые могут укрепить энергетическую безопасность Европы. Об этом на совместной пресс-конференции министров иностранных дел Украины и Польши заявил глава украинского МИД Павел Климкин, передает корреспондент УНН.
"Мы едины в противостоянии "Северному потоку-2". Мы считаем, что это политический проект, который не имеет никаких экономических оснований", - сказал Климкин.
По его словам, Украина и Польша должны работать над теми проектами, которые укрепляют энергетическую безопасность Европы, а не уменьшают ее.
"У нас есть такие идеи: это наш газовый интерконнектор, это возможная поставка сжиженного газа через Польшу, это запараллеливание наших энергетических систем. Мы над этим работаем, в этом есть замечательное будущее", - подчеркнул министр.
Как сообщал УНН, президент Польши Дуда сказал, что позиция Польши относительно строительства газопровода "Северный поток-2" неизменна, он несет угрозу Украине и Словакии. .