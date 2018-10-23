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Україна та Польща працюють над спільними енергетичними проектами

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Україна та Польща працюють над спільними енергетичними проектами, які можуть зміцнити енергетичну безпеку Європи. Про це на спільній прес-конференції Міністрів закордонних справ України і Польщі заявив глава українського МЗС Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.

"Ми єдині в протистоянні "Північному потоку-2". Ми вважаємо, що це політичний проект, який не має жодних економічних підґрунть", - сказав Клімкін.

За його словами, Україна та Польща мають працювати над тими проектами, які зміцнюють енергетичну безпеку Європи, а не зменшують її.

"У нас є такі ідеї: це наш газовий інтерконектор, це можливе постачання скрапленого газу через Польщу, це запаралелювання наших енергетичних систем. Ми над цим працюємо, у цьому є надзвичайне майбутнє", - наголосив міністр.

Як повідомляв УНН, президент Польщі Анджей Дуда сказав, що позиція Польщі щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2" незмінна, він несе загрозу Україні та Словаччині. Питання російсько-німецької інвестиції буде однією з тем сьогоднішніх перемовин президента Польщі з німецькими політиками під час візиту до Берліна, що почався вчора.

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