Україна та Польща працюють над спільними енергетичними проектами

"Ми єдині в протистоянні "Північному потоку-2". Ми вважаємо, що це політичний проект, який не має жодних економічних підґрунть", - сказав Клімкін.



За його словами, Україна та Польща мають працювати над тими проектами, які зміцнюють енергетичну безпеку Європи, а не зменшують її.



"У нас є такі ідеї: це наш газовий інтерконектор, це можливе постачання скрапленого газу через Польщу, це запаралелювання наших енергетичних систем. Ми над цим працюємо, у цьому є надзвичайне майбутнє", - наголосив міністр.



Як повідомляв УНН, президент Польщі Анджей Дуда сказав, що позиція Польщі щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2" незмінна, він несе загрозу Україні та Словаччині. Питання російсько-німецької інвестиції буде однією з тем сьогоднішніх перемовин президента Польщі з німецькими політиками під час візиту до Берліна, що почався вчора.