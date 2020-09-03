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Украина и Польша обсудили установление мемориальной доски в Гуте Пеняцкой

Киев • УНН

 • 22156 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Республики Польша Збигнева Рау обсудили установление возле памятника в Гуте Пеняцкой мемориальной доски и призвали не политизировать вопрос трагических страниц общего исторического прошлого украинского и польского народов и не допустить войны памятников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба МИД.

Украина и Польша обсудили установление мемориальной доски в Гуте Пеняцкой

“2 сентября 2020 года состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и Республики Польша Збигнева Рау. Одной из ключевых тем дискуссии была проблема общего прошлого. В частности события вокруг установления возле памятника в Гуте Пеняцкой (Бродовский район, Львовская область) мемориальной доски”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что трагические события в селе Гута Пеняцкая в феврале 1944 года — это общая память, общая история, общая молитва Украинский, поляков и евреев, которые жили в этом селе. Гута Пеняцкая — это один из символов примирения между нашими народами.

“В связи с недавно установленной возле памятника погибшим в Гуте Пеняцкой в 1944 году мемориальной доской министры призвали не политизировать вопрос трагических страниц общего исторического прошлого украинского и польского народов и не допустить войны памятников. Любые спорные моменты следует решать исключительно в плоскости практического сотрудничества и диалога специалистов-историков двух стран”, — указано в сообщении.

Сообщается, что министры согласились, что нашей общей задачей является недопущение влияния исторического прошлого на добрососедские характер украинского-польских отношений и положительную динамику развития стратегического партнерства между Украиной и Польшей.

Напомним, в 2019 году посольство Польши выразило ноту протеста МИД Украины в связи с текстом установленной информационной таблице возле памятника жертвам в Гуте Пеняцкой. На таблице, стоящий рядом с памятником жертвам трагедии, украинском, польском и английском языках написано, что за преступление отвечают “немецкие нацисты”, а в селе действовали “польские отряды”, и пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара указала, что таблица  "содержит фальшивую информацию о ходе преступления с 1944 года", отмечают польские СМИ.

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