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Україна та Польща обговорили встановлення меморіальної дошки у Гуті Пеняцькій

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Республіки Польща Збігнєва Рау обговорили встановлення неподалік пам’ятника в Гуті Пеняцькій меморіальної дошки і закликали не політизувати питання трагічних сторінок спільного історичного минулого українського і польського народів та не допустити війни пам’ятників. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.

Україна та Польща обговорили встановлення меморіальної дошки у Гуті Пеняцькій

“2 вересня 2020 року відбулася телефонна розмова міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби та Республіки Польща Збігнєва Рау. Однією з ключових тем дискусії була проблема спільного минулого. Зокрема події навколо встановлення неподалік пам’ятника в Гуті Пеняцькій (Бродівський район, Львівська область) меморіальної дошки”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що трагічні події у селі Гута Пеняцька у лютому 1944 року — це спільна пам’ять, спільна історія, спільна молитва українців, поляків та євреїв, які мешкали у цьому селі. Гута Пеняцька — це один із символів примирення між нашими народами.

“У зв’язку з нещодавно встановленою неподалік пам’ятника загиблим в Гуті Пеняцькій у 1944 році меморіальною дошкою міністри закликали не політизувати питання трагічних сторінок спільного історичного минулого українського і польського народів та не допустити війни пам’ятників. Будь-які спірні моменти слід вирішувати виключно у площині практичної співпраці та діалогу фахівців-істориків двох країн”, — вказано у повідомленні.

Повідомляється, що міністри погодились, що нашим спільним завданням є недопущення впливу історичного минулого на добросусідський характер українсько-польських відносин та позитивну динаміку розвитку стратегічного партнерства між Україною і Польщею.

Нагадаємо, у 2019 році посольство Польщі висловило ноту протесту МЗС України у зв’язку з текстом встановленої інформаційної таблиці неподалік пам’ятника жертвам у Гуті Пеняцькій. На таблиці, що стоїть поруч із пам’ятником жертвам трагедії, українською, польською та англійською мовами написано, що за злочин відповідають “німецькі нацисти”, а у селі діяли “польські загони”, і речниця МЗС Польщі Ева Сувара вказала, що таблиця “містить фальшиву інформацію про перебіг злочину з 1944 року”, відзначають польські ЗМІ.

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