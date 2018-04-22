Украина и МВФ обсудили условия четвертого пересмотра программы сотрудничества

"Украина достигла существенного прогресса в стабилизации экономики и создании потенциала для роста. Международная ситуация сейчас благоприятна для реформ, поэтому важно не терять времени. Мы готовы помогать Украине в обеспечении успеха ее реформаторских усилий", - отметил первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон.

"Украинская сторона убеждена в неизбежности реформ, которые важны для обеспечены макроэкономической стабильности и благосостояния граждан в нашей стране, и поэтому должны иметь с МВФ общее видение перспективы дальнейшего сотрудничества. Мы верим и сделаем все, чтобы продолжить сотрудничество и успешно реализовать необходимые реформы", - отметил Яков Смолий.

Как отметил глава украинской делегации, ее Состав является лучшим доказательством решительных намерений Президента и правительства завершить четвертый пересмотр программы сотрудничества между Украиной и МВФ в ближайшее время.

Министр финансов Украины Александр Данилюк также поблагодарил команду МВФ за конструктивное сотрудничество.

"Уверен, что в ближайшее время мы сможем согласовать открытые вопросы и выйти на общую позицию. Сейчас Минфин работает над бюджетной резолюцией на следующие три года, которая позволит продолжить нашу политику по сокращению дефицита и уменьшения долговой нагрузки в соответствии с программой МВФ", - подчеркнул министр финансов.

Данилюк добавил, что "продолжение Украиной сотрудничества с МВФ является важным для инвесторов, а также является предпосылкой получения нашим государством дополнительного финансирования от Всемирного банка и макрофинансовой помощи от Евросоюза".

Сейчас идет доработка условий приезда миссии МВФ в Киев для дальнейшего сотрудничества в рамках программы.

"Мы разработали совместную дорожную карту, следовательно, обе стороны имеют единое видение перспективы программы и последующих шагов. Мы верим и сделаем все, чтобы доказать, что программы сотрудничества Украины с МВФ могут быть успешными", - отметил Смолий.

Напомним, в правительстве назвали условия для получения очередного транша МВФ.

Ранее председатель ВР Парубий рассказал, как договориться с МВФ и не спешить поднимать тарифы.