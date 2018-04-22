Україна та МВФ обговорили умови четвертого перегляду програми співпраці
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Україна та Міжнародний валютний фонд обговорили кроки, необхідні для завершення четвертого перегляду програми співпраці, під час Щорічних Весняних зборів Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку, що тривають у Вашингтоні (США). Це відбулося у ході сьогоднішньої зустрічі української делегації на чолі з Головою Національного банку Яковом Смолієм із першим заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном, передає УНН із посиланням на прес-службу НБУ.
“Україна досягла суттєвого прогресу у стабілізації економіки і створенні потенціалу для зростання. Міжнародна ситуація наразі сприятлива для реформ, тож важливо не гаяти часу. Ми готові допомагати Україні у забезпеченні успіху її реформаторських зусиль“,- наголосив перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон.
“Українська сторона переконана у неминучості реформ, які важливі для забезпечені макроекономічної стабільності та добробуту громадян в нашій країні, і тому маємо з МВФ спільне бачення перспективи подальшої співпраці. Ми віримо і зробимо все, аби продовжити спіробітництво і успішно реалізувати необхідні реформи”,- зауважив Яків Смолій.
Як зазначив голова української делегації, її cклад є найкращим доказом рішучих намірів Президента і уряду завершити четвертий перегляд програми cпівпраці між Україною та МВФ найближчим часом.
Міністр фінансів України Олександр Данилюк також подякував команді МВФ за конструктивну співпрацю.
“Упевнений, що найближчим часом ми зможемо узгодити відкриті питання та вийти на спільну позицію. Наразі Мінфін працює над бюджетною резолюцією на наступні три роки, яка дозволить продовжити нашу політику щодо скорочення дефіциту та зменшення боргового навантаження у відповідності до програми МВФ”, - наголосив міністр фінансів.
Олександр Данилюк додав, що “продовження Україною співпраці з МВФ є важливим для інвесторів, а також є передумовою отримання нашою державою додаткового фінансування від Світового банку та макрофінансової допомоги від Євросоюзу”.
Наразі триває доопрацювання умов приїзду місії МВФ до Києва задля подальшої співпраці в рамках програми.
“Ми розробили спільну дорожню карту, отже, обидві сторони мають єдине бачення перспективи програми і подальших кроків. Ми віримо і зробимо все, щоб довести, що програми співпраці України з МВФ можуть бути успішними”,- зауважив Яків Смолій.
Нагадаємо, в уряді назвали умови для отримання чергового траншу МВФ.
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