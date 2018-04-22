Україна та МВФ обговорили умови четвертого перегляду програми співпраці

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Україна та Міжнародний валютний фонд обговорили кроки, необхідні для завершення четвертого перегляду програми співпраці, під час Щорічних Весняних зборів Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку, що тривають у Вашингтоні (США). Це відбулося у ході сьогоднішньої зустрічі української делегації на чолі з Головою Національного банку Яковом Смолієм із першим заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном, передає УНН із посиланням на прес-службу НБУ.