"Украина станет членом НАТО" - заместитель генсека НАТО

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ подтвердил решение Бухарестского саммита и заявил, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Об этом шла речь во время саммита “Крымской платформы”, пишет УНН.

Цитата

“НАТО находится на стороне Украины и поддерживает Украину. НАТО никогда не признает незаконной аннексию Крыма Российской Федерацией. Крым — это территория Украины и мы призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украины. Мы призываем РФ прекратить нарушение прав всех украинский, включая крымских татар ”, - сказал Джоанэ и добавил, что для НАТО является важным Черноморский регион и безопасность в нем.

“Мы также подтверждаем решение Бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО”, — сказал Джоанэ.

Дополнение

Страны Североатлантического альянса понимают политическое и практическое значение “Крымской платформы” и поддерживают позицию о непризнании временной оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

Мирча Джоанэ подчеркнул, что вопросы сотрудничества НАТО с Украиной в вопросах кибербезопасности является перспективным, и назвал еще одним важным вопросом для сотрудничества Украины, Альянса и Евросоюза национальную устойчивость.

Напомним

23 августа в Киеве состоялся учредительный саммит “Крымской платформы”. Участие в нем приняли 46 представителей иностранных государств и международных организаций.

По итогам участники приняли совместную декларацию , в которой впервые на международном уровне Российскую Федерацию признано государством-оккупантом. Декларацию теперь будут обрабатывать по пунктам.

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