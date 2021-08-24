“Україна стане членом НАТО” – заступник генсека НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Заступник генерального секретаря НАТО Мірче Джоане підтвердив рішення Бухарестського саміту і заявив, що Україні і Грузія стануть членами НАТО. Про це йшлося під час саміту “Кримської платформи”, пише УНН.
Цитата
“НАТО знаходиться на стороні України і підтримує Україну. НАТО ніколи не визнає незаконну анексію Криму Російською Федерацією. Крим — це територія України і ми закликаємо Росію повернути контроль над півостровом Україні. Ми закликаємо РФ припинити порушення прав всіх українців, включаючи кримських татар”, — сказав Джоане і додав, що для НАТО є важливим Чорноморський регіон і безпека в ньому.
“Ми також підтверджуємо рішення Бухарестського саміту, що Україна і Грузія стануть членами НАТО”, — сказав Джоане.
Доповнення
Країни Північноатлантичного Альянсу розуміють політичне і практичне значення “Кримської платформи” та підтримують позицію щодо невизнання тимчасової окупації Криму та частини Донецької і Луганської областей.
Мірча Джоане наголосив, що питання співпраці НАТО з Україною у питаннях кібербезпеки є перспективним, і назвав ще одним важливим питанням для співробітництва України, Альянсу і Євросоюзу національну стійкість.
Нагадаємо
23 серпня у Києві відбувся установчий саміт “Кримської платформи”. Участь у ньому взяло 46 представників іноземних держав та міжнародних організацій.
За підсумками учасники ухвалили спільну декларацію, в якій уперше на міжнародному рівні Російську Федерацію визнано державою-окупантом. Декларацію тепер будуть опрацьовувати за пунктами.