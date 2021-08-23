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У НАТО заявили, що розуміють політичне і практичне значення "Кримської платформи”

У НАТО заявили, що розуміють політичне і практичне значення "Кримської платформи”

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Країни Північноатлантичного Альянсу розуміють політичне і практичне значення "Кримської платформи" та підтримують позицію щодо невизнання тимчасової окупації Криму та частини Донецької і Луганської областей. Про це заявив заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане під час зустрічі з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексієм Даніловим, передає УНН.

Цитата:

“НАТО поділяє позицію щодо невизнання тимчасової окупації Криму та частини Донецької і Луганської областей. Кримська платформа – важливий інструмент для того, аби підтримувати кримське питання у порядку денному міжнародної спільноти”, - заявив Джоане, якого цитує пресслужба РНБО.

Деталі

За словами заступника Генсека НАТО, країни Альянсу "розуміють політичне і практичне значення "Кримської платформи". Він також додав, що "для вступу у НАТО Україні необхідно проведення реформ, а з боку Альянсу - консенсус".

Також під час зустрічі сторони обговорили поточну безпекову ситуацію в Україні та світі, зокрема, у контексті російської агресії на Сході України, і розглянули широке коло питань співробітництва України з Альянсом, приділивши особливу увагу розширенню співпраці у сфері кібербезпеки.

Мірча Джоане наголосив, що питання співпраці НАТО з Україною у питаннях кібербезпеки є перспективним, і назвав ще одним важливим питанням для співробітництва України, Альянсу і Євросоюзу національну стійкість.

Додамо

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане присутній у Києві та бере участь у саміті “Кримської платформи”.

Саміт “Кримської платформи” відбувається сьогодні, 23 серпня, у Києві. У ньому офіційно беруть участь представники 46 країн світу та організацій. Країни активно висловлюють підтримку територіальній цілісності України та виступають проти окупації Росією Автономної Республіки Крим.

Доповнення

Кримська платформа — це міжнародний формат консультацій та координації міжнародних партнерів України з метою протидії наслідкам і загрозам тимчасової окупації РФ Криму та, зрештою, повернення півострова під контроль України. Ініціатива об’єднає всі наявні національні та міжнародні зусилля з деокупації українського півострова.

П’ять пріоритетних напрямів роботи Кримської платформи становлять:

  • Консолідація міжнародної політики невизнання зміни статусу Криму
  • Ефективність санкцій, їх посилення та перекриття шляхів обходу
  • Захист прав людини і міжнародного гуманітарного права
  • Забезпечення безпеки в Азово-Чорноморському регіоні та за його межами, захист принципу свободи навігації
  • Подолання екологічних та економічних наслідків окупації.
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