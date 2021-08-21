Заступник генсека НАТО прибуде до Києва для участі в саміті “Кримської платформи”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане прибуде до Києва і візьме участь у саміті “Кримської платформи”. Про це пише УНН з посиланням на сайт НАТО.
Деталі
Джоане виступить на інавгураційній сесії і в панельній дискусії “Загрози Азово-Чорноморського регіону як виклик міжнародній безпеці: консолідація зусиль та шляхи вирішення”. -оккупація “.
24 серпня 2021 року заступник Генерального секретаря візьме участь в 30-річчі незалежності України.
Доповнення
Кримська платформа” — дипломатична ініціатива України, основною її метою є повернення міжнародної уваги до питання Криму, захисту прав людини на окупованих територіях та деокупації півострова.
В установчому саміті “Кримської платформи” візьмуть участь делегації 45 країн й організацій. Вчора до участі приєдналася Ісландія.
Датою проведення установчого саміту визначено 23 серпня 2021 року, за його підсумками очікується ухвалення декларації.