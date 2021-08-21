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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Заместитель генсека НАТО прибудет в Киев для участия в саммите "Крымской платформы"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ прибудет в Киев и примет участие в саммите "Крымской платформы". Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт НАТО.

Детали

Джоанэ выступит на инаугурационной сессии и в панельной дискуссии "Угрозы Азово-Черноморского региона как вызов международной безопасности: консолидация усилий и пути решения". -оккупация ".

24 августа 2021 заместитель Генерального секретаря примет участие в 30-летии независимости Украины.

Дополнение

Крымская платформа "- дипломатическая инициатива Украины, основной его целью является возвращение международного внимания к вопросу Крыму, защиты прав человека на оккупированных территориях и деоккупации полуострова.

В учредительном саммите "Крымской платформы" примут участие делегации 45 стран и организаций. Вчера к участию присоединилась Исландия.

Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021, по его итогам ожидается принятие декларации.

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