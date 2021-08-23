В НАТО заявили, что понимают политическое и практическое значение "Крымской платформы"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Страны Североатлантического альянса понимают политическое и практическое значение "Крымской платформы" и поддерживают позицию о непризнании временной оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ во время встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым, передает УНН.
Цитата:
"НАТО разделяет позицию о непризнании временной оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Крымская платформа - важный инструмент для того, чтобы поддерживать крымский вопрос в повестке дня международного сообщества", - заявил Джоанэ, которого цитирует пресс-служба СНБО.
Детали
По словам заместителя Генсека НАТО, страны Альянса "понимают политическое и практическое значение "Крымской платформы". Он также добавил, что "для вступления в НАТО Украине необходимо проведение реформ, а со стороны Альянса - консенсус".
Также во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию в области безопасности в Украине и мире, в частности, в контексте российской агрессии на Востоке Украины, и рассмотрели широкий круг вопросов сотрудничества Украины с НАТО, уделив особое внимание расширению сотрудничества в сфере кибербезопасности.
Мирча Джоанэ подчеркнул, что вопрос сотрудничества НАТО с Украиной в вопросах кибербезопасности является перспективным, и назвал еще одним важным вопросом для сотрудничества Украины, Альянса и Евросоюза национальную устойчивость.
Добавим
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ присутствует в Киеве и участвует в саммите "Крымской платформы".
Саммит "Крымской платформы" проходит сегодня, 23 августа, в Киеве. В нем официально участвуют представители 46 стран мира и организаций. Страны активно выражают поддержку территориальной целостности Украины и выступают против оккупации Россией Автономной Республики Крым.
Дополнение
Крымская платформа - это международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям и угрозам временной оккупации РФ Крыма и, наконец, возвращения полуострова под контроль Украины. Инициатива объединит все имеющиеся национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова.
Пять приоритетных направлений работы Крымской платформы составляют:
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- Консолидация международной политики непризнания изменения статуса Крыма
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- Эффективность санкций, их усиление и перекрытие путей обхода
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- Защита прав человека и международного гуманитарного права
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- Обеспечение безопасности в Азово-Черноморском регионе и за его пределами, защита принципа свободы навигации
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- Преодоление экологических и экономических последствий оккупации.
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