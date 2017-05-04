Украина стала лидером по количеству жертв противотанковых мин
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В 2016 году Женевский центр по гуманитарному разминированию и Стокгольмский международный институт мира (SIPRI) зарегистрировали в Украине 37 случаев взрыва мин с 101 жертвой, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина .
Как сообщил Женевский центр по гуманитарному разминированию, что эти результаты на 4% больше, чем в 2015, и 24% от общемирового количества жертв, добавляют в организациях.
В прошлом году от противотанковых мин погибли 43 человека, 58 травмированы, 69% жертв - военные.
Кроме этого центр отметил, что противотанковые мины не только убивают и травмируют, но также ограничивают возможности хозяйства, уничтожают инфраструктуру создают препятствия работе миссии ОБСЕ и др.
В частности, в перечень стран с большим количеством жертв противотанковых мин находятся Афганистан, Камбоджа, Мали и Пакистан.
В Украине разминированием занимается международная организация Halo Trust.
Напомним, что Украина вошла в список стран, где за прошлый год зафиксировано больше всего жертв от взрывов мин.