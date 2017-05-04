Україна стала лідером за кількістю жертв від протитанкових мін
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У 2016 році Женевський центр з гуманітарного розмінування та Стокгольмський міжнародний інститут миру (SIPRI) зареєстрували в Україні 37 випадків вибуху мін з 101 жертвою, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.
Як повідомив Женевський центр з гуманітарного розмінування, що ці результати на 4% більше, ніж було у 2015, та 24% від загальносвітової кількості жертв, додають в організаціях.
У минулому році від протитанкових мін загинули 43 людини, 58 травмовані, 69% жертв — військові.
Окрім цього центр зазначив, що протитанкові міни не лише вбивають та травмують, але також обмежують можливості господарства, знищують інфраструктуру створюють перешкоди роботі місії ОБСЄ тощо.
Зокрема у переліку країн з великою кількістю жертв протитанкових мін знаходяться Афганістан, Камбоджа, Малі та Пакистан.
В Україні розмінуванням займається міжнародна організація Halo Trust.
Нагадаємо, що Україна увійшла до переліку країн, де за минулий рік зафіксовано найбільше жертв від вибухів мін.