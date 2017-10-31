Украина стала больше импортировать агропродукции

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36611 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101154 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153929 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115415 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115919 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112205 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104052 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106994 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103502 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152971 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Украина стала больше импортировать агропродукции

Украина стала больше импортировать агропродукции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. По данным Государственной службы статистики, в январе-сентябре 2017 года в Украину было ввезено агропродукции на 3,2 млрд долларов Импорт агропродовольственной продукции за 9 месяцев этого года увеличился по сравнению с показателями соответствующего периода 2016 на 0,2 млрд долларов преимущественно за счет увеличения объемов поставок из стран ЕС. Об этом рассказал заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев, сообщает пресс-служба НААН, передает УНН.

По его словам, Украина традиционно закупает за рубежом рыбу и ракообразных, табачные изделия, плоды и орехи, различные пищевые продукты, семена подсолнечника, какао-продукты и шоколад, кофе и чай, пальмовое масло, остатки и отходы, а также этиловый спирт. На эти продукты приходится более 55% стоимости всего аграрного импорта в страну.

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"Импорт агропродовольственной продукции Украины осуществляется преимущественно из стран ЕС. За январь-сентябрь 2017 года Украина закупила в данном регионе почти 50% всей сельскохозяйственной и пищевой продукции - на $ 1581 млн", - отметил М.Пугачов.

Объемы поставок агропродовольства из стран Азии за 9 месяцев 2017 составили 626 млн долларов, из стран Латинской Америки - 282 млн долларов, из стран Африки - 67 млн долларов. Импорт из США составил 145 млн долларов.

"Самые маленькие объемы закупок сельхозпродукции - из стран СНГ. За январь-сентябрь 2017 года отечественный импорт из этого региона составил 100 млн долларов", - отметил М.Пугачов.

Напомним, как сообщал УНН, продукты в Украине могут подорожать на четверть. Такую вероятность спрогнозировал нардеп Сергей Тригубенко, в случае если Держпродспоживслужба повысит стоимость предоставления своих услуг.

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