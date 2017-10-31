Украина стала больше импортировать агропродукции

По его словам, Украина традиционно закупает за рубежом рыбу и ракообразных, табачные изделия, плоды и орехи, различные пищевые продукты, семена подсолнечника, какао-продукты и шоколад, кофе и чай, пальмовое масло, остатки и отходы, а также этиловый спирт. На эти продукты приходится более 55% стоимости всего аграрного импорта в страну.

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"Импорт агропродовольственной продукции Украины осуществляется преимущественно из стран ЕС. За январь-сентябрь 2017 года Украина закупила в данном регионе почти 50% всей сельскохозяйственной и пищевой продукции - на $ 1581 млн", - отметил М.Пугачов.

Объемы поставок агропродовольства из стран Азии за 9 месяцев 2017 составили 626 млн долларов, из стран Латинской Америки - 282 млн долларов, из стран Африки - 67 млн долларов. Импорт из США составил 145 млн долларов.

"Самые маленькие объемы закупок сельхозпродукции - из стран СНГ. За январь-сентябрь 2017 года отечественный импорт из этого региона составил 100 млн долларов", - отметил М.Пугачов.

Напомним, как сообщал УНН, продукты в Украине могут подорожать на четверть. Такую вероятность спрогнозировал нардеп Сергей Тригубенко, в случае если Держпродспоживслужба повысит стоимость предоставления своих услуг.