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Україна стала більше імпортувати агропродукції

Україна стала більше імпортувати агропродукції

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За даними Державної служби статистики, у січні-вересні 2017 року в Україну було ввезено агропродукції на 3,2 млрд доларів. Імпорт агропродовольчої продукції за 9 місяців цього року збільшився порівняно з показниками відповідного періоду 2016 року на 0,2 млрд доларів переважно за рахунок збільшення обсягів поставок з країн ЄС. Про це розповів заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН Микола Пугачов, повідомляє прес-служба НААН, передає УНН.

За його словами, Україна традиційно закуповує за кордоном рибу і ракоподібних, тютюнові вироби, плоди та горіхи, різні харчові продукти, насіння соняшнику, какао-продукти і шоколад, каву і чай, пальмову олію, залишки і відходи, а також етиловий спирт. На ці продукти припадає понад 55% вартості всього аграрного імпорту в країну.

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"Імпорт агропродовольчої продукції Україною здійснюється переважно з країн ЄС. За січень–вересень 2017 року Україна закупила у цьому регіоні майже 50% всієї сільськогосподарської та харчової продукції — на 1581 млн доларів", — зазначив М.Пугачов.

Обсяги поставок агропродовольства з країн Азії за 9 місяців 2017 року склали $626 млн, з країн Латинської Америки — $282 млн, з країн Африки — 167 млн доларів. Імпорт зі Сполучених Штатів Америки становив 145 млн доларів.

"Найменші обсяги закупівель сільгосппродукції — з країн СНД. За січень–вересень 2017року вітчизняний імпорт з цього регіону склав 100 млн доларів", — зауважив М.Пугачов.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, продукти в Україні можуть подорожчати на чверть. Таку вірогідність спрогнозував нардеп Сергій Тригубенко, у разі якщо Держпродспоживслужба підвищить вартість надання своїх послуг.

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