За чотири роки Україна просіла в рейтингу продовольчої безпеки на 16 позицій

Для порівняння, за 4 роки Великобританія додала 17 позицій в рейтингу продовольчої безпеки, посівши 3 місце у 2017 році. Німеччина посіла 7 місце (+4 позиції - ред.), Польща - 27-е місце (на рівні 2013 року - ред.), Угорщина - 30 місце (просівши на 2 позиції - ред.), Росія - 40 місце (просівши на 1 позицію, - ред.).

"Як бачимо, поки інші країни або росли, або утримували свої позиції, Україна пройшла величезну дорогу вниз. На даний момент вона посідає найгірше становище серед усіх європейських країн", - розповіли в АТУ.

Довідка: Глобальний індекс продовольчої безпеки готується дослідним відділом журналу The Economist. Індекс враховує такі показники як фізична і фінансова доступність продовольства, його якість і безпека.

Нагадаємо, нардеп назвав відсутність фахівців ключовою причиною неспроможності Держпродспоживслужби контролювати ринок.

Як писав УНН, за словами С.Тригубенко, щонайменше кожен другий українець відчув погіршення якості продуктів харчування протягом останніх років.

“Все це відбувається через занедбаність системи і неспроможність її керівників вже більше року навести лад, організувати роботу і врешті-решт — почути ринок.