Украина сегодня чтит память жертв голодоморов

День памяти жертв голодоморов - ежегодный национальный памятный день в Украине, который приходится на четвертую субботу ноября.

Традиционно в этот день граждане посещают поминальное богослужение и возлагают символические горшочки с зерном и свечами к памятникам жертвам голодоморов в Украине. В городах приспускают флаги и повязывают на них черные ленты. В церемониальных мероприятиях у Мемориального знака "Свеча памяти" в Киеве также принимают участие первые лица государства, представители религиозных конфессий, региональные делегации, общественные и культурные деятели, свидетели Великого Голода.

К 2008 году церемония проходила перед памятным знаком на Михайловской площади, однако после открытия Национального мемориала памяти жертв голодоморов в Украине была перенесена туда.

В 16:00 объявляется общенациональная минута молчания, после чего по всей Украине проходит акция "Зажги свечу", в рамках которой все желающие несут свечи к памятникам жертвам. В акции также можно принять участие, зажигая свечу в своем окне.