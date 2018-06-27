Украина сегодня важна для мира как никогда - МИД Канады

"Украина для нас важна сегодня больше чем когда-либо, потому что демократия и правила, основанные на международном праве, сейчас под угрозой по всему миру, и одна из баталий сейчас происходит на территории Украины. Успех в Украине либеральной демократии, рыночных реформ, в первую очередь важен для украинцев, но он так же очень важен для всех - даже для тех, кто присутствует в этом зале", - сказала министр.

По ее словам, Канада никогда не примет российской агрессии и призывает освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

"Это серьезное нарушение международного права, и поэтому я здесь сейчас хочу призвать освободить Сенцова", - отметила Фриланд.

Как сообщал УНН, Великобритания пообещала Украине 35 млн фунтов помощи.